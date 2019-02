Forventer 700 til start - topplag kommer

Sport

TIl helgen går årets Skienern av stabelen, den tolvte i rekken, og arrangørene i IL Snøhetta jobber på spreng for å få på plass de siste detaljene. 100 funksjonærer er i sving før og under renndagen, til Midt-Norges største skirenn.

- Fremdeles holder turrennet stnad som regionens aller største. Det synes både arrangøren og vi i Enern Oppdal er stor stas. Det er et svært populært renn for både oppdalinger, hytteoppdalinger og ikke minst tilreisende, sier prosjektleder Margrete Vognild Blokhus i en pressemelding.

Det er ventet 700 deltakere på startstreken, fordelt på distansene 40 km, 14 km og 4 km. Traseen er den samme som tidligere, med start på Granasjøen og målgang på Grøtsetra for den lengste distansen. For de to andre distansene er det start og mål på Grøtsetra.

Langløpslaget Team Koteng tok seieren både i herre- og kvinneklassen i fjor, med Tore Berdahl og Astrid Øyre Slind. Laget bruker også i år rennet som oppladning til Vasaloppet.

Hjemmehåpet er, ifølge Enern, Mats Johan Hårstad, som gikk inn til en sterk 17. plass under forrige helgs Furusjøen rundt. Der sikret veteranen Jan Otto Hoel en 18. plass, kun knappe minuttet bak Hårstad.

Nytt for 2019 er utdeling av Sverre Stensheims vandrepokal. Under feiringen av Kollen-kongens 85-årsdag i Oppdal kulturhus høsten 2018, gav Stensheim bort to av pokalene han vant i Flyktningerennet på 1950-tallet. Disse ønsker han skal tildeles beste gutt og jente 14 år, for å hylle gode prestasjoner blant de yngste deltakerne og som videre stimulans til videre innsats.