NM-bronse til Simen Hårstad

Sport

Simen Hårstad, Rennebu IL/Team Hugaas, slo til med et kanonløp under Norgescup normaldistanse 15 km i skiskyting i Karidalen på Østre-Toten i dag. Konkurransen regnes også som Norgesmesterskap for juniorer.

Med kun en bom på andre skyting, gikk Hårstad inn til bronsemedalje i den knalltøffe klassen M 20-21. Hårstad var 42,2 sekunder bak vinneren, Vebjørn Sørum, Søndre Ål Sportsklubb, i mål.

- Meget godt fornøyd. Jeg har ikke hatt noen perfekt sommer og høst, så dette hadde jeg egentlig ikke trua på. Men det meste klaffet i dag, med stang inn på skytinga og gode ski, sier Simen til Opdalingen.

Andreplassen gikk til Fredrik Bucher-Johannessen, Idrettslaget Try/Team Kjellstad. Han slo Hårstad med kun ti sekunder, og knep dermed sølvmedaljen foran rennbyggen.

Mesterskapet fortsetter med sprint på lørdag. Den konkurransen går mest sannsynlig uten Hårstad på startstreken.

- Jeg tror jeg står over, for heller å lade batteriene til søndagens mix-stafett. Her er det to gutter og en jente som danner laget til Sør-Trøndelag, forteller vår ferske medaljevinner fra NM junior i skiskyting.