Sport

I helgen er det junior-NM på ski på Savalen. Skirennet er for ungdom i alderen 17-20 år. Nora Røtvei traff vi på forsiktig trening i skianlegget i Kåsen sist lørdag.

-Jeg har vært skikkelig forkjøla og må ta det pent noen dager. Håper jeg blir frisk og får til å yte mitt beste på Savalen, sier Nora. Hun er en av to deltagere fra Oppdal. Den andre er Gaute Norland. Begge satser på langrenn og ser fram til norgesmesterskapet, som går over tre dager.

Det er idrettslagene i Alvdal, Fåset og Tynset som arrangerer NM-junior. Coop Oppdal er en av sponsorene for mesterskapet. De har en avdeling på Tynset som bidrar.

Vollan Oppdal Friidrett-trioen Sigrid Liabø, Kristin Mæhle og Rakel Bakke skal til Ulsteinvik, der Karstein Warholm har lagt grunnlaget for sitt friidrettstalent. Sunnmøringene har bygd en utrolig fin innendørshall, som de også bruker i skolesammenheng og kombinasjon med utstillinger og messer. Banen er 200 meter lang. Fra fredag til søndag stiller det mange hundre aktive i alderen 15-22 år. Dimna IL er arrangør.

Sigrid Liabø (15) stiller på 1500 meter kappgang. Hun har slitt med et vondt kne, men har bestemt seg for å gjøre et realt forsøk. Dette blir hennes første UM. Kristin Mæhle (16) stiller i lengde og tresteg, mens Rakel Bakke (18) stiller på 400 meter, 200 meter og 60 meter. Rakel har vært skadet i nesten et år, men er godt i gang nå etter å ha fått god hjelp fra fysioterapeut Kjetil Sandsten.