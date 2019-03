Bare hundredeler skilte klubbkameratene i mål

Sport

Torsdag - og fredag kveld arrangerte Freidig Alpin i samarbeid med Oppdal Alpin, Småalpinisten i henholdsvis slalåm (SL) og storslalåm (SSL) i klassene U12 og eldre.

Dette er erstatningsrenn for renn som tidligere skulle ha gått i Vassfjellet, og ble arrangert i Stølen.

Det tetteste oppgjøret finner vi i klasse Gutter U14, der klubbkameratene i Oppdal Alpinklubb, Kristian Strand og Elias Vik utkjempet en durabelig duell i storslalåmkonkurransen.

Elias ledet med 20 hundredeler etter 1. omgang, men Kristian kjørte 2. omgangen 25 hundredeler raskere enn kompisen, og vant dermed klassen med fattige fem hundredelers margin.

I klasse Jenter U12 ble Sigrid Dragset Lie nummer to både i slalåm og storslalåm, Markus Plassen og Niklas Aandal (G U12) nr. to og tre i slalåm, mens de like godt på demokratisk vis byttet plass på resultatlista i storslalåmrennet.

Kristian Strand vant også torsdagens slalåm i G U14. Her ble Anders Mjøen nr. 3, mens Pia Møller gikk til topps i slalåmrennet i klasse J U16.