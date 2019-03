Oppdal ble beste klubb i søndagens Erik Håker Cup - se stor bildekavalkade

Sport

Over 200 stilte på start i dag, søndag, da Erik Håker Cup 2019 i storslalåm (SSL), ble arrangert av Oppdal Alpin, der arrangørklubben var ubeskjedne nok til å bli beste klubb.

Rennet markerte også avslutningen på "Alpinfestuka 2019". Arrangementet er blitt en stor suksess, der enda flere deltagere enn i fjor ble med på alpinfesten i Oppdal skisenter i Vangslia.

- I 2018 hadde vi 180 på start. Da så vi at deltagerantallet hadde doblet seg på to år, og i år passerer vi altså 200 deltagere. Vi er veldig glade for at det er økning i de yngste klassene som bygger opp under god rekruttering. Videre kommer flere fra regionen og besøker oss, noe vi er veldig takknemlig for, sier Birger Lie i Oppdal Alpin.

Med Fartsuka fra onsdag, Småalpinisten med kveldsrenn torsdag og fredag, og Erik Håker Cup såpass tett på, har mange av de tilreisende utøverne og foreldre bodd i Oppdal ei lita uke.

- Dette gir også gode ringvirkninger for hele bygda, sier Lie.

Det er virkelig stas å se de yngste under 10 år, sette utfor i Vangslia, to omganger storslalåm. Og flere ville gjerne kjøre flere omganger sa de.

De eldste deltakerne startet midt i henget i dag, for øvrig samme start som Super-G.

- En tøff start der det var avgjørende å få med seg godt fart utover det noe flatere terrenget. Dette er også ei lang og krevende løype, der det ikke er rom for hvileskjær. Det er flott hvordan løperne takler utfordringene, og leverer mestring på høyt nivå, sier Lie, svært fornøyd med det han ser de unge talentene prestere.

Som vanlig kom alpinlegenden Erik Håker selv på søndag og delte ut premiene i sitt "eget" renn.

Alle fikk selvsagt premier, og Erik Håker selv kommer og deler ut disse.

- Det er fint med gode alpintradisjoner, og utøverne bidrar selv på ulike måter, noe som er viktig for et godt miljø, smiler Lie.

- Det jobbes godt i idretten der skileken prioriteres for de yngste, mens det blir gradvis mer utviklingsarbeid når de blir eldre, forklarer han.

Den driftige gjengen er på ingen måte ferdige med arrangement denne vinteren. Neste måned ventes det faktisk enda flere besøkende alpinister til Oppdal enn de mange som har holdt til i bygda denne uka.

- I april skal vi arrangere Hovedlandsrenn, noe som regnes som Norgesmesterskapet for utøvere under 16 år. Da venter vi over 300 løpere hit fra hele landet, forteller Birger Lie i Oppdal Alpin.