Nå grønnes det på Rennebu kunstgrasbane

Tro det eller ei, men det grønnes på Berkåk.

I disse dager er brøytemannskap i ferd med å fjerne snøen fra kunstgrasbanen. Det er nøyaktig på samme tidspunkt som i fjor.

Det er fortstt en drøy måned til påske, men at banen brøytes i begynnelsen av mars, er på ingen måte rekordtidlig. For få år tilbake, ble banen faktisk klargjort for spill allerede i februar.

- Det er mye som fortsatt kan skje i forhold til været, og det er temperaturen som bestemmer når banen kan tas i bruk. Men når den blir klar, tar vi den selvsagt i bruk, sier sportslig leder i RIL Fotball, Olav Stavne.

A-laget til Rennebu har inngått avtale om å trene to ganger per uke i fotballhallen på Storås. Avtalen strekker seg ut mars, men Stavne tror nok denne kan "reforhandles", om utenførsbanen på Berkåk blir klar.

At ungene også venter på at det grønnes på fotballbanen, er det heller ingen tvil om. Det var ikke store flekken som skulle til, før elever fra skolen benyttet friminuttet til å teste den "grønne matta".

En behøver heller ikke dra langt utenfor kommunens grenser, før en finner kunstgressbaner av langt nyere dato som allerede begynner "å få det", mye på grunn av nedprioritering av vedlikehold.

Så at det er viktig med jevnlig vedlikehold, er hevet over enhver tvil. Vedlikeholdsavtalen mellom idrettslaget og kommunen er i så måte gull verdt, for kunstgressbanen på Berkåk, fremstår nærmest som ny, selv om det er over ti år siden banen ble åpnet.