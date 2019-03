Skjerve kjører fort – ligger på andreplass inn til Levajok

Sport

Arnt Ola Skjerve kjører fort i starten av Finnmarksløpet og ankom søndag morgen klokken 10:20 sjekkpunktet i Levajok som andre kjører. De har nå tilbakelagt 353 kilometer av det 1205 kilometer lange hundeløpet.

Finnmarksløpets resultatoppdatering viser at Skjerve har hatt en gjennomsnittsfart på hele 11,7 kilometer i timen. Han kom til Levajok 28 minutter bak Ronny Frydenlund. Kristian Walseth følger Skjerve hakk i hæl. Han kom til sjekkpunktet fire minutter bak rennbyggen.

Det er fortsatt tidlig i løpet, og vi bør ikke se for mye på plasseringene før kjørerne begynner å gjøre unna sine 16-timershviler. Det gjøres som oftest ved sjekkpunktene i Tana, Neiden eller Kirkenes.

Fra Levajok er det ti mil til Tana og ti nye mil til Neiden. Et vanlig uttrykk er at det er på disse sjekkpunktene at løpet virkelig starter.

Likevel kan vi slå fast at Arnt Ola Skjerve, som ikke levnet seg selv mye håp da Opdalingen intervjuet ham noen timer før løpsstart, har god fart i spannet. Kanskje var det rent taktikkeri fra rennbyggen?

Det vil de kommende dagene vise.