Havnet akkurat utenfor pallen i junior-NM

Sport

Denne helga går junior-NM i skiskyting av stabelen i Orkanger. Fra Oppdal og Rennebu er det flere utøvere som stiller til start. De som skal delta i NM er Kristine Hokseng Øien (K19), Andrea Gjønnes (K18), Tonje Nordheim (K18), Simen Hårstad (M20-21), Ingeborg Smestu Holm (K18), Torbjørn Stuen (M18), Håkon Halseth (M18) og Vegard Værnes (M17).

I dag er det fellesstart som er på programmet, mens det skal konkurreres i sprint lørdag og stafetter søndag.

Kristine Hokseng Øien er inne i en god periode og forrige helg ble hun kretsmester i sprint i sin klasse. Under fellesstarten i dag hang hun lenge med i toppen og kjempet om medalje. Men tre bom på siste skyting ble for kostbart og hun endte på den sure fjerdeplassen. Men hun har gått fort i sporet og det var ikke langt opp til pallen for oppdalsutøveren.

Simen Hårstad fikk det litt tøffere på sin fellesstart. Han endte på en 13. plass med totalt tre bom. Andrea Gjønnes, Tonje Nordheim og Ingeborg Smestu Holm fikk det også tøft på sin fellesstart. De endte på 29. plass, 39. plass og 42. plass.

Resten av våre håpefulle skal i aksjon utover dagen i dag.