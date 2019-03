- Det er bare å ta av seg hatten for det Elias Ishoel har prestert denne sesongen

Sport

Sportssjef Tommy Rovelstad i Norges Motorsportforbund (NMF) sier til Opdalingen at det Elias Ishoel har oppnådd denne sesongen vil gå inn i historiebøkene.

- For første gang i historien har en norsk utøver vunnet den amerikanske snocross-serien i USA, som er den største serien og konkurransen snøscooter har i verden. Det er ekstremt stort både for han selv og for forbundet, sier han til Opdalingen.

Oppdalingen fikk store deler av sesongen ødelagt i fjor på grunn av skader. I sommer har han hatt en god opptreningsperiode og det har gjort han godt rustet for årets sesong.

- Han er en helt vanvittig utøver. Han er målrettet og mentalt god, sier sportssjefen.

- Hva vil dette bety for forbundet?

- Vi trenger gode forbilder og stjerner i forbundet vårt. Internasjonalt er vi et lite land og de fleste som driver på med motorsport her i Norge, konkurrerer kun på sommeren. Elias Ishoel er blant annet stipendutøver og det han har prestert denne sesongen, beviser at dette er en idrett som skal respekteres. De er på lik linje med andre utøvere i toppidretten, sier han.

Sportsjefen er ikke i tvil om at Ishoel burde være et forbilde for yngre utøvere som driver med motorsport.

- Jeg vet at det er mange utøvere som drivre med andre idretter som følger med på det han gjør. Måten han jobber på inspirerer, sier han.

At en snøscooterentusiast fra Oppdal klarer å hevde seg i verdenseliten, viser at man kan nå drømmene sine.

- Snøscooter i Norge er ikke noen stor idrett. Ishoel har måtte gjort mye selv for å komme dit han er i dag og det er det bare å ta av seg hatten for. I tillegg har han hatt en familie og venner som har stått på og hjulpet til, slik at han skal kunne nå målene sine, sier han.

- Kommer forbundet til å gjøre stas på Ishoel?

- Det håper jeg. Vi har noen motorsportkåringer på slutten av året og da kan det hende han blir bemerket med noe på den gallaen, sier han.

Første helga i april arrangeres VM i snocorss i Boden, Sverige. Sportssjefen har stor tro på at Ishoel skal hevde seg i toppen i det mesterskapet.