Stor medaljefangst i Trøndercupen

Sport

Sesongavslutningen i Trøndercupen gikk av stabelen i dag og flere av våre skiskyttere fra Oppdal og Rennebu stilte til start.

Isak Skogrand (Oppdal IL) ble kretsmester i fellesstart for G14, mens lagkamerat Emil Tørset Frisk tok bronsjemedalje i samme klasse. David Flotten Volden ble nummer elleve i samme klasse.

Isak ble også nummer tre sammenlagt, samt at han vant skyttertrøya for beste skytter i Trøndercupen.

Søstrene Nora og Guro Ytterhus (Rennebu IL) fikk begge med seg den gule ledertrøya hjem. Torild Eggan og Sigurd Stuen, begge Rennebu IL, ble kretsmester i klassen J15 og G15.

Guro Ytterhus, som også deltok i Young Star tidligere denne uka, tok sølvmedalje i klassen J15, bak sin lagvenninne Torild Eggan. Ragne Lauritzen (Oppdal IL) havnet like utenfor pallen i samme klasse. Hun endte på en 4. plass.

Nora Ytterhus (Rennebu IL) ble kretsmester i sin klasse, i J13. Leah Norheim fra Oppdal ble nummer ni i samme klasse.

Simen Hårstad stod over Magnar Solberg-rennet i går og i dag gikk han inn til KM-søv i klassen M20-21.

Nora Flotten Volden og Ida Heggvold ble henholdsvis nummer seks og åtte i klassen J16. Tonje Nordheim ble nummer seks i klassen K18.

I klassen M18 ble Torbjørn Stuen nummer ti.

Hallvard Killingberg ble nummer fem i sin klasse, G16. Han forteller at han i dag gikk 500 meter for langt og at det kun ble fem treff. Han sier at det gikk fort i sporet.

- Skytingen er jeg ikke så fornøyd med, men farten i sporet var bra. Jeg satser på at jeg når en liten topp til Liatoppen skiskytterfestival, sier han til Opdalingen.

G10 nybegynner og yngre: Sverre Grøtan (Oppdal IL) 0+0

J10 nybegynner og yngre: Ragnhild Nygård Bjerkås (Rennebu IL) 1+0, Lykke Tørset Frisk (Oppdal IL) 1+1 og Anna Gaupset Rogogjerd (Rennebu IL) 1+1.

J11-12 nybegynner: Hanna Grøtan (Oppdal IL) 0+0

G12: Elias Hinseth (Oppdal IL) 3+2

G11: Arnt Bakk (Oppdal IL) 0+3

J12: Laura Tørset Frisk (Oppdal IL) 0+1, Stine Hårstad (Rennebu IL) 2+0 og Thyra Ramsem (Rennebu IL) 2+2

J11: Lone Vaagen (Rennebu IL) 0+0