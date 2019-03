Topp 30 etter første omgang

Sport

Dag to av NM i alpint er godt i gang og i dag skal det konkurreres i slalåm for både damer og herrer. I går var både Ylva Tone Riise Falksete og Guro Hestad Vognild uheldige, da de begge kjørte ut i andre omgangen av storslalåmen.

Guro ble sjekket av helse etter at hun falt, men hun kjørte ned for egen maskin. Hun forteller til Opdalingen at det går bra med henne, men at låret hadde fått seg en kakk.

I utgangspunktet skulle hun stille til start i dag, men fallet i går gjorde at hun måtte trekke seg fra slalåmkonkurransen.

Ylva er ferdig med sin første omgang og hun er inne topp 30. Hun ligger på en 29. plass, 5.30 bak lederen Kristin Lysdahl.

I herreklassen ligger Fredrik Møller på en 44. plass etter 1. omgang. Han ligger 5.27 bak Bjørn Brudevoll, som leder slalåmen for herrer.