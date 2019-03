Mange sterke prestasjoner av alpinistene fra Oppdal under Telenorlekene

Sport

Oppdals 13- og 14-åringer kjørte «NM» i alpint i Vassfjellet denne helga, og leverte mange gode prestasjoner med flere sterke plasseringer.

- Oppdal stilte med 12 løpere i helgas landsfinale, som samlet like over 300 deltakere totalt, forteller Birger Lie.

Mye varierende vær, som startet med striregn og etterhvert mye snø ga tildels svært utfordrende kjøreforhold.

- Arrangørklubben fortjener ros for et svært godt gjennomført arrangement, som på ingen måte kan sies hadde været på sin side, sier Lie.

Jenter 13 år:

Telma Synnøve Haugan, alle grener

Tuva Lynn Mathisen Sæter, Super-G og SSL

Gutter 13 år:

Sondre Svorkmo-Lundberg, SSL og SL

Jenter 14 år:

Ingrid Møbius, SSL og SL

Kristine Langseth, SL

Gutter 14 år:

Anders Mjøen, alle grener

Ola Sande, alle grener

Oliver Vognild, alle grener

Alessandro Spreafico, alle grener

Emil Aalde, alle grener

Kristian Strand, alle grener

Elias Vik, alle grener

- Det ble masse god læring og mange gode prestasjoner under meget varierende forhold i Vassfjellet, sier Lie og ramser opp flere høydepunkter.

- Super-G, fredag ble gjennomført under vanskelige vær- og føreforhold, med regn og snø. Kristian Strand kjørte inn til en sterk 7. plass i Gutter 14 år, og Oppdalsløperne i G14 leverte en sterk lagprestasjon. Elias Vik på 14. plass, Anders Mjøen 21. plass og Oliver Vognild 27. plass kom alle inn på topp 30.

Storslalåm på lørdag kjørte Telma Synnøve Haugan inn til en fin 22. plass i Jenter 13 år, Kristian Strand tok en sterk 6. plass, mens Elias Vik kom på 14. plass i Gutter 14 år.

- Under søndagens slalåm, kjørte Telma Synnøve Haugan inn til en meget sterk 14. plass i Jenter 13 år. Elias Vik lå på 12. plass etter 1. omgang i Gutter 14 år, men presterte enda bedre i 2. omgang, og kjørte seg opp til en fin 7. plass. Kristian Strand måtte her kaste inn handkleet like før start på grunn av sykdom, rapporterer Birger Lie fra Telenorlekene i Vassfjellet.