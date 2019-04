De oransje spås et tøft møte med 4. divisjon

Sport

Seriestart i 4. divisjon er rett rundt hjørnet, og i den kommende sesong blir Rennebu tippet å ta plass på nedre halvdel av tabellen. I alle fall om vi skal tro oddslistene til NordicBet. Spillselskapet mener nemlig at laget kommer på niendeplass.



- Rennebu gjorde en sterk sesong i fjor, og opprykket fra 5. divisjon smakte nok godt. Vi tror de kommer til å merke at nivået er høyere i 4. divisjon, men tror samtidig at laget er godt nok til å berge plassen, forteller Christer Johansen, som jobber med odds på norsk fotball for spillselskapet.



Oddsen på at Rennebu vinner avdelingen er satt til 40,00. Satser du 200 kr vil du vinne 8000 kr om de oransje skulle gå til topps. Det er Byåsen 2 som seiler opp som den store favoritten før seriestart med kun 1,95 i vinnerodds.



- Det kommer til å bli fryktelig jevnt i bunnen. Meldal og Svorkmo er de soleklare dumpekandidatene, mens vi vurderer Røros, Rennebu og KIL/Hemne som hakket bedre. Vår vurdering er at Rennebu har et lag som er godt nok til å holde plassen, men det gjelder å holde fokus fra start til slutt. Det kommer til å bli marginer som avgjør hvem som rykker ned til 5. divisjon, avslutter Johansen.



NordicBets vinnerodds for 4.divisjon Trøndelag avdeling 1:

Byåsen 2 – 1,95

Trygg/Lade – 2,10

Tynset – 4,00

Orkla 2 – 15,00

Heimdal – 20,00

Sverresborg – 25,00

Hitra – 30,00

KIL/Hemne – 30,00

Rennebu – 40,00

Røros – 50,00

Meldal – 60,00

Svorkmo – 60,00