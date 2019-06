Det svinger for Ånung Viken om dagen

Sport

Det holdt til 4. plass. Tida er to tideler bak personlig rekord. Vinner av heatet var landslagsløper Thomas Roth, som løp på 1.49. Førsterunden gikk på 54 sekunder og var et perfekt løpsopplegg.

- Løpet var en opptur i forhold til 1500 meterløpet på Jessheim tre dager før, sier trener Kjell Arve Husby.

Arrangøren der degraderte Ånung ned til 3. heatet, som var lovet en fartsholder som skulle løpe 1000 meter. I tillegg til vind og regn presterte arrangøren å sette opp en fartsholder som hadde løpt 1500 meter noen minutter før. Denne løperen åpnet på 57 sekunder på første runde - og brøt der.

Ånung hang på og kjente den brutale førsterunden. Melkesyra slo til etter 600 meter. Ånung kom seg i mål på 4.05.

Irritert

Husby sier at Ånung ble irritert, men samtidig hadde det er virkning på forberedelsene foran 800-meteren i Nittedal. Her ble løpsopplegget optimalt for VOF-løperen og med ekstra tenning ble det godt resultat.

Nå ser Ånung framover mot nye utfordringer. 5. juli går Boysen Memorial på Bislett. Der blir det fart på 800 meter. Første helga i august går Norgesmesterskapet på Hamar.

Torsdag denne uka er det mulig å se Ånung prøve seg på 400 meter på Oppdal stadion. Da arrangerer VOF et treningsstevne, der også de yngste kan få prøve seg.