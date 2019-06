Skal lære seg å ta i bruk det nye tidtakeranlegget

Sport

Øvelsene for kvelden er 60 meter, 600 meter og lengde for 7–14 år. 15 år og opp til veteran kan konkurrere i 100 meter, 400 meter, 800 meter, lengde og spyd.

– Nå på våren har folk det travelt med avslutninger og lignende, så vi er spente på hvor mange som kommer. Men vi håper flest mulig tar turen. Det hadde vært artig med flere heat og skikkelig konkurranse. Men samtidig er det ikke krav til noe resultat. Det er et stevne der man kan få prøve seg, sier Kjell Arve Husby i Vollan Oppdal Friidrett.

Det svinger for Ånung Viken om dagen VOF-løperen sprang 800 meter på 1.52.75 på et stevne i Nittedal lørdag.

Nasjonalt stevne i høst

I 2017 fikk friidrettsklubben midler fra Gjensidige-stiftelsen. Pengene gikk til å kjøpe elektronisk tidtakeranlegg.

– Vi fikk testet anlegget i fjor høst, men det blir fint å få prøvd det igjen. Vi må lære opp flere til å bruke det, og da er det fint å få en gjennomføring til. For 15. september skal vi ha et nasjonalt stevne her i Oppdal, forteller Husby.

Friidrettstreneren sier videre at det er en drøm å slippe å stå med stoppeklokke og manuelt klokke inn løpere.

– Med det nye anlegget får vi tidene ned på hundredelen, påpeker han.

Ånung Viken til start

VOF-løper Ånung Viken sprang forrige helg inn til en 4. plass på 800 meter på et stevne i Nittedal. Husby forteller at oppdalingen har planer om å ta turen til Oppdal stadion torsdag.

– Han har sagt at han vil prøve seg på 400 meter. Hvis han stiller ser jeg ikke bort ifra at han kan sette en personlig rekord. Han har ikke løpt så mange 400-meter. Det er kjempebra trening for 800 meter som han vanligvis springer.

For at arrangementet skal ha best mulig flyt, anbefaler Husby at folk kommer til for å melde seg på. Påmelding er fra klokka 17 til 18. Konkurransene starter klokka 18.30.