- Viktig for oss at vi har et godt deltakerantall

Sport

Søndag arrangeres årets utgave av Nerskogsrittet. Rittet er delt inn i turklassen og gutter/jenter 15–16 år med start kl. 12:10, gutter/jenter 11–12 og 13–14 med start klokken tolv, mens Trimklassen starter aller først i tidsrommet klokken 10:00 – 11:30.

Start og målgang for Nerskogsrittet er ved Granasjøen på Nerskogen i Rennebu.

Trimklassen og de yngste ungdommene, sykler ei kortere løype på 18 km som går korteste vei rundt Granasjøen langs traktorvei, med dels grus og dels asfalt. Turklassen og J/G 15–16 år sykler langløypa på 45 km.

Den består av 1/3 del asfalt og 2/3 del grus med noe innslag av traktorvei og sti.

- Den er litt komprimert, bakkene er derfor ikke så bratte som de ser ut for, er den beroligende meldingen fra arrangøren.

De som sykler lang løype, passerer matstasjonen to ganger, her serveres det sportsdrikk, vann, saft, bolle og banan.

Også etter målgang er det muligheter for påfyll av energi i kiosken ved idylliske Granasjøen.

Alle som deltar i Nerskogsrittet får deltagerpremie, enten i form av en kopp eller håndduk.

I rekruttklassene, 11–16 år, er det full premiering, mens det for turklassen, 17-70+, er det premie til 1., 2. og 3. beste tid for hvert kjønn. I tillegg trekkes det ut fem gavekort à kr 500 hos Intersport.

Nerskogsrittet 2017 måtte avlyses på grunn av dårlig forhåndspåmelding og elendig værvarsel, men rittet gjorde et suksessfullt comeback i fjor.

- Det er viktig for oss at vi får et godt deltakerantall, med tanke på hvor mye arbeid det er som ligger bak og at vi har cirka 40 funksjonærer rundt omkring i start-/målområdet og i løypa, uttalte rittleder Kjetil Værnes til Opdalingen i fjor.