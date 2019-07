Trening, lek og moro når skifamilien drar på ferietur

Sport

Skigruppa i Rennebu idrettslag har i en uke vært samlet på Sjusjøen til det som trygt kan kalles en ferie fylt av aktiviteter. Gjengen virker å være nokså forlikte, for 38 personer bodde under samme tak, trente, spiste og koste seg sammen, uten at det foreligger rapport om alvorlige konflkter.