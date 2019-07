Pangstart på Dana cup for flere oppdalslag

Sport

Dana Cup er godt i gang og flere av våre lokale lag har spilt sine første kamper for turneringen. Oppdal J14 åpnet ballet, hvor de møtte Richmond Park FC fra England. Her ble det et 4-1 tap for jentelaget fra Oppdal.

Jentene spiller kamp senere i ettermiddag mot Stord FB.

Oppdal J15 tapte 2-6 i deres første kamp mot Fana IL FB. De spiller to kamper i morgen mot Madla IL og Alnö IF.

Solid seier

For 16-årslaget ble det en solid seier i første kamp, hvor de møtte Stathelle og omegn IL 2. Oppdal G16 ledet 1-0 til pause, etter at Elias Røsten hadde satt inn Oppdals første mål.

Motstanderlaget produserte to store sjanser tidlig i første omgang, men to kjemperedninger fra Oppdals keeper hindret dem i å score. Derfra og ut kampen var det Oppdalsdomimans på banen. Elias Røsten fortsatte å putte inn mål og hadde satt inn sitt hattrick midtveis i 2. omgang.

Håkon Røsten satte inn 4-0 før Amund Hokseng Øien fastsatte resultatet til 5-0 til Oppdal. Neste kamp for Oppdal G16 er senere i ettermiddag mot Vänersborg.

2x Ingeborg Forbregd

Oppdal J16 møtte Haslum IL i sin første gruppespillkamp i turneringen. Der var Ingeborg Forbregd ordentlig varm i trøya og satte inn Oppdal sine to mål og sikret et perfekt utgangspunkt for lagets videre vei i turneringen.

De møter Forus og Gausel IL til kamp nummer to senere i ettermiddag.

Målrikt i 14-årsklassen

Oppdal stiller med to lag i 14-års klassen for gutter. Oppdal G14-1 møtte Bratislav Junior CFC fra Ukraina. Kampen ble en jevn og tett batalje, hvor det ukrainske laget til slutt trakk det lengste strået og vant kampen 4-3.

For Oppdal G14-2 ble det en storseier. De gav seg ikkef ør de hadde puttet ni baller bak motstanderlagets keeper og vant 9-1 mot Ottestad IL.

Begge 14-årslagene spiller kamper senere i ettermiddag.