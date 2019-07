Sport

Flere av våre lokale lag er klare for A-sluttspillet etter to spilte kamper i gruppespillet. Oppdal J16 står med to seire etter to spilte kamper og er klare for A-sluttspillet.

I sin andre kamp vant de 3-0 mot Forus og Gausel IL.

Oppdal Oppdal G14-2 er videre til A-sluttspillet. I sin første kamp vant de hele 9-1 mot Ottestad. De brukte få minutter på å putte de to første måla og etter det dominerte Oppdal kampen.

Målscorere for Oppdal var Jesper Haugen Langø (6), Steffen "Ronaldinho" Steigedal Olsen (1), Olav Holten (1) og Elias Nyvold (1).

I sin andre kamp møtte de Skedsmo FK. Der ble det poengdeling etter 1-1. I dag skulle egentlig laget spille sin tredje kamp mot Pieta Hotspurs, men Oppdal har vunnet kampen 3-0 på walkover.

- Det stemmer at det var ett lag som ikke møtte opp til cupen. De fikk flytrøbbel og kom seg ikke til Danmark, opplyser trener Erik Sæther til Opdalingen.

Dermed er G14-2 klar for A-sluttspillet med sju poeng i sin gruppe.

Tøff motstand fra Sverige

Oppdal G16 imponerte i sin første kamp med å vinne hele 5-0 mot Stathelle og omegn IL 2. Men i sin andre kamp møtte de et godt svensk lag fra Vänersborg.

Det ble en jevnspilt førsteomgang med mange tøffe dueller i 25 graders varme. Vänersborg gikk, mot spillets gang, opp i ledelsen 1-0 etter ti minutter og det var også stillingen ved pause. I andre omgang slapp Oppdal litt taket i kampen og Vänersborg kunne avslutte kampen med 3-0 seier.

Onsdag spiller de sin siste kamp i gruppespillet mot Hinna. Det er enda ikke klart om det blir A-sluttspill eller B-sluttspill på oppdalslaget.

B-sluttspill

Jentelaget i 14-årsklassen fikk en tøff start på turneringen med tap mot Richmond Park FC. Mot Stord FB ble det også tap for oppdalslaget.

Laget tok ledelsen i begge kampene, men det ble tøft på slutten. Men jentene er klar for å reise kjerringa i dag, når de møter Tornby IF 1 og Mandalskameratene FK 2 i sine to siste gruppespillskamper.

Malin Andersen Volden scoret Oppdals første mål i turneringen. I andre kamp scoret Kristine Langseth.

Oppdal G14-1 tapte også knepent mot ASF Le Perreux. Det ble et 2-3 tap. De møter Fana IL FB til siste kamp i gruppespillet.