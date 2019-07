- Vi skal ikke bli noe slaktoffer i åttedelsfinalen

Sport

Med tre seire av tre mulige i gruppespillet kan man trygt si at oppdalslaget har fått en knallstart på cupen i Danmark. I dag ble det en 2-0 seier mot finske Ekenäs IF. Torhild Bjørnstad og Oda Skogrand scoret målene for Oppdal. Det gjør at laget vant sin gruppe med ni poeng, sju mål og null mål i mot.