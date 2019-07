Klare for A-sluttspillet

Sport

Gruppespillet i Norway cup nærmer seg slutten og flere lag vet allerede hvilket sluttspill de skal inn i. Rennebus tre lag på sletta har levert varene så langt i turneringen.

Oppdal J15/16 fikk en forrykende start på turneringen med å vinne 6-3 over Minde IL. I går ettermiddag vant de igjen stort over Nordby IL, hele 6-2. Dermed er jentelaget klar for A-sluttspillet i verdens største turnering for andre år på rad.

De spiller sin siste kamp i gruppespillet i ettermiddag mot Herøy IL fotball.

Møter egyptisk lag

For Rennebu G14 kjemper de om gruppeseier i gruppe fem mot Rollon SK, laget de spilte uavgjort mot i går. Etter å ha spilt uavgjort mot Rollon, ble det storseier for rennebulaget mot Holmen IF. De vant hele 8-1 og har en god sjanse på å nå A-sluttspillet i sin debut i Norway cup.

I dag møter de utenlandsk motstand. College Saint Marc kommer fra Egypt.

Kjemper om plass i A-sluttspillet

Rennebu G16 står med en seier og ett tap så langt denne turneringen. De vant åpningskampen 3-2, før de tapte gårsdagens kampt 3-2 mot Kongsvinger IL fotball.

Det gjør at Rennebu står med tre poeng i sin gruppe og foreløpig ligger an til å gå til B-sluttspillet. Men om de gjør jobben sin i den siste kampen i gruppespillet mot Surnadal/Søya/Todalen, så kan de nå A-sluttspillet.

Den avgjørende kampen spilles i kveld.