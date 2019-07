Avlyser Sykkelenern på grunn av få deltakere

Sport

Oppdal Sykkelklubb (OSK) og Enern Oppdal opplyser at Saltdalshytta Sykkelenern 10. august må avlyses. Årsaken er for få påmeldte deltakere per 31. juli. Med sviktende deltakerantall skriver arrangørene i en pressemelding at det ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre sykkelrittet. Sykkelenern ble for første gang arrangert i 2006 og dette er første gang rittet avlyses.

- Trist for oss

– De siste fem årene har sykkelritt over hele landet hatt stor nedgang i deltakere. Vi i Oppdal Sykkelklubb har fulgt trenden nøye, og mener vi har foretatt de riktige tilpasningene de siste tre årene ved å endre traseen og lansert spennende distanser. Det er trist for oss å ta denne beslutningen, men vi har ikke noe valg, sier rittleder Roar Sørlien i pressemeldingen.

Stor dugnadsinnsats

Oppdal Sykkelklubb har lagt ned en enorm dugnadsinnsats med den nye traseen i Kåsen-området. Stier er ryddet og klopper er lagt ned i bløte deler av traseen. Løypesjef Andreas Welander mener likevel at arbeidet ikke er bortkastet.

– Nå har vi et stinett som både kan brukes av fotfolket og syklister. Vi har mottatt svært gode tilbakemeldinger på arbeidet vi har lagt ned av begge brukergruppene. Sykkelklubben ønsker fremdeles å være en arrangørklubb av et større sykkelritt. Vi har ikke gitt opp til tross for at vi må avlyse i år, understreker Welander.

Treningstrender

Sykkelenern er ett av fire årlige arrangement i Enern Oppdal. Tidligere i år er Saltdalshytta Skienern og Randoenern arrangert. Disse arrangementene holder seg stabilt i deltakerantall. Det fjerde arrangementet - Oppdal Fjellmaraton som går av stabelen 31. august, setter trolig ny rekord i år med 1000 deltakere.

– Trendene i markedet svinger voldsomt. Tidligere var Sykkelenern det mest populære arrangementet i Enern-familien, mens motbakkeløpet vårt Fjellenern det minste sommerarrangementet. Nå har trenden snudd - alle skal løpe. Vi ser det også nasjonalt at antall løpsarrangement eksploderer. Vi er stolte av vårt fjellmaraton som har rykte på seg for å være et av Norges beste fjelløp, stadfester prosjektleder i Enern Oppdal, Margrete Vognild Blokhus.