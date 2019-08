Går hver sine veier etter to år som lag

Sport

Team Toyota Bilia/Ramsfjell har de siste to årene bestått av Andreas Haarstad, Jørgen Myran, Michael Mellemseter og skip Magnus Ramsfjell. Før helga meldte laget på sin Facebook-side at de nå vil gå hver sine veier etter å ha spilt på samme lag de siste to årene.

To av deres spillere er fortsatt juniorer og skal fortsatt kjempe om å få representere Norge ett år til i junior-VM i curling

Magnus Ramsfjell skal denne sesongen spille for sitt lag, Curling Team Ramsfjell i Universiaden, mens Michael Mellemseter og Andreas Hårstad blir en del av Team Wolan.

Laget kan se tilbake på gode opplevelser på curlingisen de siste årene. Fjorårets sesong endte blant annet med NM-gull for seniorer og dermed fikk de muligheten til å representere Norge i curling-VM. De har ogs representerte Norge i junior-VM ved to anledninger.

- Vi vil gjerne gi en stor takk til Toyota Bilia en siste gang, som har vært lagets hovedsponsor de siste årene. Vi vil også takke Oppdal Everk, Minera Skifer og Oppdalsbanken. Vi vil også takke alle som har fulgt oss de to siste årene, skriver laget på sin Facebook-side og legger til at de nå ser fram til å spille mot hverandre i den kommende sesongen.