Ane vant etter tre finaleskytinger

Ane Bjerkaas Nisja (16) holdt nervene i sjakk gjennom de tre finaleskytingene som måtte til for å vinne finaleklassen for juniorer under Landsskytterstevnet onsdag.

Det er første gangen det har gått så bra for Bjerkaas under Landsskytterstevnet, som ikke har vært i nærheten av toppen tidligere.

- Jeg hadde ikke forventet dette. Det var nok en kombinasjon av god forberedelse og dagsform som avgjorde. Jeg har vært med noen ganger nå, og var ikke så nervøs. Men jeg var ikke helt rolig, og jeg skalv på hendene før jeg skulle skyte. Under skytingen fikk jeg kontroll på nervene, sier Bjerkaas.

I finalen skulle det skytes 10 skudd, men etter første skyting lå tre stykker likt. Etter finale nummer to lå to stykker likt, og etter tredje og siste skyting, og tilsammen 30 skudd, kunne Bjerkaas endelig glede seg over en velfortjent seier.

Bjerkaas skal torsdag delta i lagskyting 200 meter og 100 meter sammen med søsteren Marte og Leif Gravem i klasse 5, og Signe Eggestøl Husby i klassen eldre rekrutt.