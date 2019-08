- Følelsen av å sette utfor kanten er helt ubeskrivelig

Sport

For Oppdal ILs to skihoppere, Sigurd (14) og Solveig Svorkmo-Lundberg (16), har sommerferien vært aktiv. De to har deltatt på to samlinger i sommer. I tillegg har de en lillebror, Sondre Svorkmo-Lundberg (13) som har hatt en lengre pause fra skihopping, men som startet å hoppe igjen denne sommersesongen.