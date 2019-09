Nå kommer Vebjørn Rodal på sokkel

Sport

Fredag er det høytidelig avduking av statuen av OL-vinner Vebjørn Rodal på torget i Rennebu. Gulløpet på 800 meter fra OL i Atlanta i 1996, regnes av mange som den største norske idrettsprestasjonen gjennom tidene, og det er altså nå klart, 23 år etter begivenheten, at gullgutten kommer på sokkel i hjembygda.

Den olympiske gullmedaljen var den første norske i friidrett siden 1956, og tiden 1.42.58 var også ny olympisk rekord, som først ble slått under OL i London i 2012.

Statuen er i bronse, og vil stå på en sokkel fra Rennebu Granitt. Seremonien får besøk av mange prominente personer, forteller leder i prosjektgruppa, Ola T. Lånke.

- Presidenten i friidrettsforbundet Ketil Tømmernes kommer, det samme gjør tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen, Bjørge Stensbøl. Det er også Stensbøl som vil foreta selve avdukingen, sier han.

- Det blir musikk fra Kulturskolen i Rennebu, og så vil kunstneren, Bjørn Sørvang Hansen, være til stede, forteller Lånke.

Det er mange som fortsatt husker bildene fra det som den gang var KVOs visningsrom på Berkåk, der gulløpet ble vist på storskjerm foran en fullsatt sal med entusiastiske rennbygger.

Daværende ordfører Tora Husan, ble nærmest rikskjendis, etter at iveren hun viste mens løpet pågikk, og gledesutbruddene etter at gullet var sikret, ble kringkastet over det ganske land. De som satt nærmest henne under løpet, glemmer det i hvert fall ikke, for å si det sånn.

Husan er da også en selvskreven gjest under arrangementet, det samme er kommentator i NRK, Erik Skarrud, som formidlet det hele.

Ola T. Lånke var kanskje den eneste fra Rennebu som faktisk var til stede på Olympiastadion i Atlanta under gulløpet. Nå håper han, sammen med de øvrige medlemmene i prosjektgruppa, Mari Ytterhus, Astri Snildal, Arve Withbro og Dagfinn Vold, at det kommer masse folk til torget på fredag for å delta i avdukingen av statuen av vår store friidrettsstjerne.