Gleder seg til å konkurrere på hjemmebane

Sport

Til helga er det duket for Oppdalslekene, hvor barn fra sju år og opp til senior kan delta. Vollan Oppdal Friidrett mottok for noen år siden penger til et nytt tidtakersystem og til dette stevnet skal de få brukt det i et ordentlig stevne.

Dagen starter med et rekruttstevne for de aller minste fra 7-10 år. De skal delta i lengde og 60 meter. For de som er 11 år kan delta i 60 meter, lengde og spyd. Og fra 15 år og oppover til senior skal det konkurreres i lengde, spyd, 100 meter og 800 meter.

Inga Lingjerde (8), Tiril Håker Dale (9), Oda Hammeren Vognild (9), Alma Blokhus (9) og Hedvig Gauterud (9) har vært med på friidrett i noen år og de gleder seg stort til å skulle konkurrere på hjemmebane.

- Vi har vært med på flere stevner tidligere og vi gleder oss kjempemasse til helga. Vi skal delta i 60 meter og lengde, sier de til Opdalingen.

For jentene er det ikke første gang de deltar i konkurranse på hjemmebane. De har vært med på flere minde konkurranser tidligere.

- Hva er grunnen til at dere har startet med friidrett?

- Det er fordi det er veldig artig og at vi får lære mange nye ting. Det er mange artige friidrettsøvelser vi får prøve, sier de til Opdalingen.

På spørsmål om hva som er den artigste friidrettsøvelsen, svarer de samstemt at det er hekkeløping. Karsten Warholm er verdens beste i den øvelsen og de forteller at han er et forbilde for dem.

Friidrettssesongen er på hell, men i slutten av september arrangeres Oppdalsmila og mini-mila på stadion. Dette er to arrangement som har blitt arrangert i Oppdal over flere år som hvert år samler flere deltakere.