Lå under før tre mål på åtte minutter snudde kampen

Sport

Mandag kveld spilte Oppdal sin siste seriekamp på hjemmebane i mennenes 6. divisjon avd. 06.

Gimse, nest sist på tabellen, ble etter hvert et lett bytte for målkåte oppdalinger, og seieren betyr at Oppdal blir nummer tre i serien, uten mulighet for hverken å avansere eller å falle på tabellen, når de møter Heimdal 2 i serieavslutningen fredag 27. september.

Selv om det etter hvert ble ren overkjørsel i mandagens kamp, var det faktisk Gimse som tok ledelsen på Oppdal Bankbane. Ledelsen etter elleve minutter holdt i drøye kvarteret, inntil Erling Ween Bøe først utlignet på straffe, før Mustafa Nafi Al-Falah og Halvor Loe scoret hvert sitt og sørget for at stillingen var 3-1 da lagene gikk til pause.

En ny scoring fra ellevemeteren, signert Ween Bøe fem minutter etter hvilen, punkterte det lille som var av spenning. Ytterligere scoringer, to ganger av Knut Ola Dørum og en gang hver av Steffen Fossum og Lars Arvid Anderssen, og det uten at bortelaget maktet å kvittere mer enn én gang, gjorde at sluttresultatet endte med komfortable 8-2 til grønntrøyene.