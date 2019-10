Svevde 120 meter i sitt første Granåsen-hopp

Sport

Forrige helg ble det arrangert Norgescup (NC) i hopp i Granåsen, med renn både lørdag og søndag.

Jo Krogstad (16), Rennebu Idrettslag, deltok i klassen NC C, og hoppet i K90 meters bakken. Lørdag ble det to jevne hopp på 87, 5 og 88 meter, noe som ble til en fin 7. plass i sammendraget.

Første pallplass

Dette resultatet ble toppet under søndagens konkurranse.

- Søndag slo han til med et godt hopp på 93 meter og ledelse etter første omgang. I 2. omgang ble det sannsynligvis litt nerver og landing på 87, 5 meter, men 3. plass sammenlagt og første pallplass i NC, er både utøver og støtteapparat meget godt fornøyd med, forteller Robert Krogstad.

Pappa Krogstad forteller at det meste av tiden for sønnen sin del går med til skole og idrett.

- Han tilhører Trønder Hopp, og går på Heimdal videregående skole. I klassen er det både skiskyttere, langrennsløpere, kombinertløpere, håndballspillere og sikkert utøvere fra flere andre idretter. Trenerne i Trønder Hopp er ansatt som lærere ved skolen, så det blir mye trening i skoletiden, forteller han.

Prøvde storbakken i Granåsen

Jo Krogstad har hoppet mye på plast i sommer, og nylig fikk han prøve seg for første gang i storbakken i Granåsen.

- Han syntes ikke det gikk spesielt bra, og sier han ikke helt fikk til flygingen. Men han landet tross alt på 120 meter, og det er jo ikke så aller verst med tanke på at det var første gang. Det viser i hvert fall at han behersker bakkestørrelsen, sier Krogstad senior.

- Jeg var litt nervøs i de første hoppene. Jeg har prøvd meg i 120-meters bakker før, men aldri i Granåsen, sier junioren.

Jo har høstferie, og er for tiden hjemme på Berkåk.

- Det blir litt egentrening også denne uka, men også tid til andre ting. Ferie er ferie, sier han med et smil.

Sesongens mål

Hopperne er inndelt i fire klasser, C, B, A og Elite, der de rykker opp etter resultat, og Jo starter altså i klasse C.

- Målet for sesongen er å fortsette fremgangen og oppnå gode resultater i renn og rykke opp til klasse B, sier Jo.

Neste konkurranse han skal delta i, er om tre uker. Og selv om vi også her snakker om Norgescupen, arrangeres rennet utenlands.

- Konkurransen går i Falun faktisk, litt for å støtte svensk hoppsport, og så er det et flott anlegg. De lagrer snø i 90-metersbakken, så der er det fine forhold, sier Robert.

Alltid på farten

Hovedmålet for sin flygende sønn, tror Robert må være junior-NM i Rena ett stykke utpå vinteren. Det kan samtidig være greit å understreke at NM ikke er den eneste helga den unge hopperen er på farten i løpet av vinteren.

- Det er enten renn eller treningssamlinger hver eneste helg. I tillegg kommer egentreninger, så det går da unna, sier Robert.

I og med at Jo nå er en del av et team, står pappa litt mer på sidelinjen enn før. Det betyr ikke at han vil sitte hjemme når sønnen er ute og farter.

- Formelt har jeg ikke så mye med det å gjøre lenger, men jeg kommer nok helt sikkert til å få med meg så mye som mulig av vinterens konkurranser. Det går helt fint å stå litt utenfor, og det er blitt til roligere for min del. Men jeg får fort abstinenser hvis jeg går glipp av noe, så jeg skal i hvert fall dra til Falun, sier han.