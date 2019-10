- Det har skjedd større under

Sport

Lørdag spiller Rennebu siste serierunde i sin debutsesong i 4. divisjon herrer, en sesong som må sies å ha vært en suksess. Avhengig av resultatene i kampene i helgas avslutningsrunde, vil Jutulan ende på alt fra 3. til 7. plass når det hele er over.

- Vi må uansett si oss fornøyde, men det er mye mer artig å havne på 3. eller 4. plass, kontra en 7. plass på tabellen, sier spillende trener Håvard Hårstad Meslo.

Hårstad Meslo melder at et fulltallig mannskap som er klare for kamp i oppgjøret mot serielederen på Rennebu kunstgras. Han har også noen tanker om hvordan hjemmelagret skal gripe an kampen.

- Tynset scorer mye og slipper inn lite, så vi vil nok først og fremst prøve å holde på kula og kjøre kontringer. Vi er i hvert fall nødt til å ta kontroll defansivt, sier han.

Tynset har bedt om at kampen flyttes fra søndag til lørdag, noe både lagledelse og spillere i Rennebu, samt kretsen har godtatt. Resten av kampene i avslutningsrunden går samtidig, søndag klokken 14.00.

Er ikke dette unfair overfor Trygg/Lade som kjemper med Tynset om opprykket?

- Flere av spillerne på Tynset var vistnok opptatt med et konsertarrangement på søndag, og vi ser ingen grunn til ikke å etterkomme ønsket om å fremflytte kampen. Vi ser det heller som en fordel for Trygg/Lade, som dermed kan spille på resultatet fra vår kamp når de selv møter bunnlaget Røros på søndag, sier han.

Rennebu forsøkte selv å flytte forrige helgs kamp mot KIL/Hemne på grunn av bryllup, en forespørsel som ble avvist av Hemnværingene.

- Selv om KIL/Hemne ikke ville være med på dette, kan jo vi være storsinnet og grei. Spesielt når det ikke går ut over andre lag, sier Hårstad Meslo.

Et spennende moment er hvem som til slutt kan titulere seg som avdelingens toppscorer. En runde før slutt troner brødrene Ole og arne Gunnes helt i toppen med 21 mål hver, tett fulgt av Jan Thomas Madland Sandvik, Heimdal med 20 scoringer.

- Det hadde selvsagt vært artig å fått toppscoreren i avdelingen, men noe som egentlig er ganske underordnet, og ikke noe vi tenker på. Vi gjør heller ingen spesielle grep i så måte, så hvis vi for eksempel skulle bli tildelt straffespark mot Tynset, er det Ole som tar det, uansett hvordan det ligger an, sier treneren.

Hårstad Meslo oppfordrer folk til å møte opp og heie frem Jutulan i sin siste kamp i en vellykket debutsesong i 4. divisjon. Han tror det blir en spennenede og tett kamp, der hjemmelaget vil gjøre det de kan for å avslutte sesongen med stil.

- Det har skjedd større under enn at Rennebu slår Tynset, sier han optimistisk.