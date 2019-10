Sikret bronsemedaljen etter høydramatisk kamp

Sport

Bronsefinalen mellom Korea og Norge i curling-VM i mixed ble av det spennende slaget. Lagene fulgte hverandre tett fra den første omgangen. Korea ledet på et tidspunkt 4-1, men Norge utliknet forspranget til 4-4 og før den åttende og siste omgangen skulle kampen avgjøres. Korea ledet 5-4 før omgang åtte.

Men etter to tapte bronsefinaler på rad i VM, skulle det endelig lykkes for det norske laget. De tok to poeng i den siste og avgjørende omgangen og vant kampen 6-5 og sikret seg dermed edelt metall fra mesterskapet.

Sist et norsk lag til VM-medalje i mix-klassen, var i 2015.