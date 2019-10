Rennebu og Oppdal spesielt invitert til årets kamp på Lerkendal

Sport

Trøndelag på kamp er et prosjekt RBK startet sammen med TrønderEnergi i 2011. Tiltaket er iverksatt for å dyrke klubbens tilhørighet utenfor Trondheim, og for å få enda flere publikummere fra distriktene til Lerkendal.

Til storkampen mot Molde 27. oktober, er det Rennebu og Oppdal som inviteres spesielt til Lerkendal.

- Vi har sendt ut invitasjon til idrettslagene i Rennebu og Oppdal, bekrefter salgsleder billett i Rosenborg Ballklubb, Emil Hauge.

I invitasjonen heter det at man kan melde seg på eksklusive kampdagsaktiviteter som småtroll (maskot – følger spillerne ut på banen), ballhentere, draktbærere og gå innmarsj.

For sent

Kampen Rosenborg-Molde starter søndag kveld klokken 20.00, så om det lar seg gjøre å samle barn helt ned i 7-års alderen til sen kveldskamp søndag kveld, kan fort bli en utfordring. Det hjelper heller ikke at ungene i dette tilfellet kommer fra lengst sør i fylket, en og en halv times kjøring fra stadion.

Både Inge Lauritzen og Olav Stavne, bekrefter at de som ledere i fotballgruppene i henholdsvis Oppdal og Rennebu, har mottatt invitasjonen fra Lerkendal. De har også begge videresendt denne ned til de aldresbestemte lagene i sine respektive klubber.

- Jeg har ikke hørt at noen av lagene er påmeldt så langt. Det blir sent for oss som bor langt unna, sier Lauritzen.

- Vi satte 15. oktober som frist for påmelding, men ingen har meldt seg på. Det blir nok for sent for unger ned i 6-års alderen som skal på skolen dagen etterpå. Det er jo veldig synd, for dette kunne blitt skikkelig artig, sier lagleder for Rennebu G11, Heidi Merete Johansen.

Frist til mandag

Borgar Kirkvold er arrangement- og billettkoordinator i Rosenborg Ballklubb. Han skjønner godt at det kan bli i seneste laget for de aller yngste.

- Vi innser at det er utfordende med så mange sene kamper. Vi forsøker å legge til rette, og gjøre det beste ut fra de kampene vi får. Vi er litt bundet på hender og føtter i forhold til blant annet TV-rettigheter, sier han.

Kirkvold sier at det torsdag formiddag er kommet påmelding fra Oppdal G13, samt noen Småtroll fra Oppdal.

- Vi har satt frist til mandag 21. oktober. Hvis det blir liten påmelding, går vi til andre klubber så vi får fylt opp. Om det ikke går denne gangen, håper jeg vi får til et opplegg for Rennebu og Oppdal neste sesong, sier han.

Dette er Trøndelag på kamp:

Småtroll/Ballhentere

"Rosenborg trekker ut 22 barn i alderen 7-9 år, 11 for RBK og 11 for bortelaget, som får muligheten til å være maskot på kampdag. Barna leies inn av hver sin spiller på Lerkendalmatta før kampstart for spillerpresentasjon.

Småtrollene med foresatte, blir hentet i hjemkommunen av selveste RBK spillerbussen på kampdag, og kjørt tur/retur til Lerkendal. Dette er den samme bussen som kjører spillerne til og fra bortekamper.

Idrettslag og foreninger i utvalgte Trøndelag på kamp-område, noe som altså gjelder Rennebu og Oppdal til denne kampen, har mulighet til å bli trukket ut til å være ballhentere. Aktiviteten er for barn i alderen 14-16 år, og det må være minimum 14 spillere".

Draktbærere

"Lag fra utvalgte Trøndelag på Kamp-område kan være med å bære inn stordrakta på indre bane før kampstart. Vi har to store RBK-drakter, framside og bakside, som bæres inn like før spillerne entrer banen. Vi trenger derfor to lag hvor hvert lag stiller med minimum 16 personer, i alderen 13-16 år.

Dette er en unik aktivitet hvor man sammen med sine lagkamerater får oppleve Lerkendal fra gressmatta. Etter aktiviteten får man oppleve kampen fra tribunen".

Innmarsj

"Vi tilbyr samtlige lag og foreninger fra utvalgte område til å melde seg på en innmarsj. Samtlige påmeldte får bli med og kan gå med sine klubbdrakter på indre bane før kampstart. Dette er en stor opplevelse for store og små. Lagledere følger sitt lag, og er velkommen til å ta med for eksempel klubbfaner.

Deltagende barn + lagledere får gratis inngang. Foreldre/søsken/besteforeldre: 100 kroner per person". (Kilde: RBK)