Fikk oppleve storkampen på nært hold

Sport

Forrige søndag reiste flere lag fra Oppdal til Lerkendal for å se RBK mot Molde, et av høstens store høydepunkt og en klassiker i norsk fotball. Med Molde som serieleder på besøk, var det stor spenning om RBK skulle klare å ta seieren hjem.

Oppdal IL fotball fikk æren av å delta ekstra med oppgaver under kampen. Flere lag fra Oppdal bisto sterkt for at rammen rundt kampen og gjennomføringen ble bra. Gutter 13 som draktbærere, elleve småtroll fra gutter 7, gutter 8, gutter 9 og jenter 9 deltok som maskoter og fikk gå inn på banen sammen spillerne. Gutter 14 var bærere av Coop-reklamen og ballgutter under kampen.

- Jenter 12 og gutter 12 var med på innmarsj og bistå sterkt i at heiaropene runget over Lerkendal under kampen. Kvelden ble ekstra vellykket da RBK gikk av banen med kanskje årets viktigste seier, når det var så mange fra Oppdal til stede, sier Birger Lie til Opdalingen, som fulgte jentelaget denne kvelden.