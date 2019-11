Suksess for Oppdal alpin: - Solgte for over 400 000 kroner

Sport

Det ble en dag med stor aktivitet i den nye flotte Idrettshallen da årets Skibyttedag ble gjennomført. Det ble innlevert masse bra utstyr på fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Lørdag fikk vi besøk av ivrige kjøpere som ville sikre seg utstyret. Mange har gjort en god handel og er godt forberedt til vintersesongen.

Veiledere fra klubben bisto mange med å finne passende sportsutstyr, vi tror dette er en styrke for skibyttedagen at vi tilbyr god hjelp og oppfølging.

- Vi håper å gjøre et kupp Ida, Henrik og Vilde var først i køa, da dørene åpnet til årets skibyttedag ved den nye idrettshallen i Oppdal.

Et arrangement med bærekraft, vi ser at utstyret som innleveres er godt tatt vare på og kan lett brukes videre av flere. Utslipp fra avfallshåndtering unngås hvis et brukt produkt selges i stedet for å bli kastet.

Handlet for over 400 tusen

Omsetningen gikk betydelig opp fra fjoråret. Det ble handlet for i overkant av 400.000,- og klubben sitter igjen med 20%. Dette tyder på at Skibyttedagen fortsatt har en plass blant aktivitetene på Oppdal. Oppdal Alpin Klubb er ideell organisasjon der alle inntekter brukes i arbeidet for barn og unge slik at de har et tilbud for læring, utvikling og lek knyttet til å kjøre på ski. Foran sesongen har vi jevnt fått nye medlemmer til klubben.

Det er også hyggelig at mange tilreisende tar turen innom, og vi ser at Skibyttedagen er godt kjent også utom Oppdal. Med et generelt bredt tilbud innenfor næringslivet på Oppdal, vet vi at også andre drar nytte av slike aktiviteter.

Den nye Idrettshallen fungerte veldig godt og vi setter pris på å få bruke den. Dugnadsgjengen er takknemlig til alle som valgte å besøke oss denne dagen, det gir ekstra motivasjon til å jobbe videre og legge til rette for barn og unge. Så gjør det noe ekstra med det sosiale og stolthet med å få til noe sammen.