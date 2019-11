Solid prestasjon i innendørsturnering

Sport

I helga har første turneringshelga i Ottacupen gått av stabelen. I helga deltok lag i klassene J11-12, G11-12, J14 og G14. Fra Oppdal var det med tilsammen fire lag. To lag i G13 og G14.

Tre av lagene nådde sluttspill etter gode resultater i de innledende kampene. Oppdal G14 gikk helt til topps i sin klasse og vant finalen mot Kapp/Lena/Toten 2-1.

G14-laget vant sin gruppe med ni poeng og tok tre seire av tre mulige i gruppespillet.

Årets cup går over tre helger. Allerede til helga skal et nytt Oppdalslag i aksjon, da deltar et jentelag fra Oppdal i klassen J15-17.

Resultater

Innledende kamper

Oppdal IL - City - Dombås 1-1

Oppdal IL - Kattem 4-0

Oppdal IL - United - ØTI 2-3

Byneset IL 2 - Oppdal IL 2 7-1

Kolbu - Oppdal IL 0-10

Oppdal IL - United - Kolbu 9-3

Vågå IL 2 - Oppdal IL 1-7

Oppdal IL - City - Vågå IL 3-4

Biri IL G14-1 - Oppdal IL 2 2-3

Lesja - Oppdal IL - United 2-1

Biri IL G14-2 Oppdal IL - City - 1-1

Oppdal IL 2 - Otta G14-1 1-2

Kattem - Oppdal IL - United 2-3

1/8-finale

Byneset IL 2 - Oppdal IL - United 5-0

Oppdal IL - Oppdal IL 2 2-0

Kvartfinale

Oppdal IL - Otta G14-3 2-0

Semifinale

Oppdal IL - Byneset IL 1 2-0

Finale

Kapp/Lena/Toten - Oppdal IL 1-2

Om cupen

Ottahallen sto ferdig sent på sommeren 1983. Ideen om arrangere innendørs fotballturnering ble satt ut i livet av Helge Bakken, Jens Høystad, Gunnar Flotten og Karl-Inge Henriksen. Planleggingen startet i april 1983. Otta vidaregåande skole (OVS) sto også ferdig på begynnelsen av 80-tallet, og skoleledelsen stilte skolen til disposisjon til forpleining av gjestende lag.

I 1983 deltok 44 lag og turneringen ble arrangert over en helg. Fra og med 1986 ble påmeldingen så stor at cupen måtte avikles over to helger. De yngste klassene 1. helg og de eldste klassene 2. helg. Det største antall lag som har deltatt, var 144 lag i 1987. I 1995 ble det 2. helg kjørt dag/natt turnering for de eldste klassene med 28 jentelag og 40 guttelag.

Klubber fra følgende fotballkretser inviteres til OttaCup: IØFK, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Sogn og Fjordane, Akershus, Oslo, Østfold og Buskerud.