Timon Haugan kom seg ikke til finaleomgangen

Sport

Timon Haugan kjørte verdenscup-rennet i slalåm i finske Levi i dag. Han endte til slutt på en 48.plass i førsteomgangen, noe som dessverre ikke holder til finaleomgang.

Franskamannen Clement Noel leder etter første omgang, og han kom i mål på tiden 54.55. Haugans tid i mål var 57.75.

Kristoffersen på pallen?

Norge har likevel mulighet for pallplass i dagens slalåm-renn, og Henrik Kristoffersen ligger godt an før finaleomgangen.

Kristoffersen skuffet stort med en 18.-plass i Sölden for fire uker siden, men ligger godt an før finaleomgangen søndag.

Fra startnummer fire, med lett snø fra himmelen, kjørte nordmannen en jevnt over god omgang, skriver NTB.

Likevel var han bare passe fornøyd med omgangen.

– Det går for sakte på flata. Jeg skulle helst kjørt et halvsekund bedre, sånn at jeg bare hadde vært to tideler bak Noel. Da hadde det lignet mer på noe. Men det er helt ville avstander her. Det er noen som er sjukt langt bak, sa Kristoffersen til NRK etter sin første omgang.

Han har gode minner fra Levi tidligere. 25-åringen vant i Levi for fem år siden.