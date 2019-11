Ble tildelt klubbens første hederspris siden 2014: - Jeg elsker fotball

Sport

Onsdag kveld var det duket for fotballgalla for 11- til 19-årslagene til Oppdal IL Fotball. Her ble alle lagene gjort stas på, og både spillerne som ble kåret til årets beste spiller av sine lagkamerater og de spillerne trenerne mente hadde utviklet seg mest i løpet av den siste sesongen mottok priser.