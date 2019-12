Lokale skiskyttere på vinnersporet

Sport

I dag hadde flere av våre skiskyttere tatt turen til Meråker, hvor det var duket for førjulssprint i Grova. Flere av våre lokale skiskyttere tok flere pallplasser ved flere anledninger under lørdagens konkurranser og de fortsette seiersrekken inn i søndagens konkurranse.

Innertier for lokale skiskyttere Sikret flere pallplasser både i Trondheim og på Dombås.

Nora Flotten Volden sikret en sterk 2. plass i sin klasse på sprinten, K17. Ingeborg Smestu Holm ble nummer seks i klassen K19. Kristine Hokseng Øien ble nummer seks i klassen K20-22.

Sigurd Stuen ble nummer seks i sin klasse (G16). Vegard Uv Værnes ble nummer åtte i klassen M18 og Torbjørn Stuen ble nummer ni i M19.

I klassen J12 ble Lone Vaagen nummer fem.

Stine Hårstad tråkket til under sprinten på Dombås i går og vant sin klasse i J13. I dag gjentok hun suksessen fra lørdag og vant sitt andre renn på to dager. Hun vant foran lagvenninnen Thyra Ramsem, som ble nummer to i samme klasse.

Laura Tørset Frisk fra Oppdal, ble nummer fem i samme klasse.

Nora Ytterhus vant også sin klasse under Trondhjemsrennet i går og hun gjentok også suksessen fra igår. Hun vant sprinten i sin klasse, J14. Guro Ytterhus vant også sin klasse, J16, som hun også vant i går. Lagvenninnen Torild Eggan ble nummer to i samme klasse, akkurat som i går.

Jonas Uv Værnes ble nummer ni i G14. I klassen G15 ble det henholdsvis femteplass til Isak Skogrand, sjetteplass til Emil Tørset Frisk og niendeplass til David Flotten Volden.