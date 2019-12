- Høyt nivå og god bredde lover godt for fremtiden

Sport

Søndag gjennomførte Oppdal Alpin sesongens første renn. «Sesongstarten» ble gjennomført i Hovden. I utgangspunktet skulle rennet gå i Stølen, men ble flyttet på grunn av manglende tilgjengelig bakke i Stølen.

- Derfor ble det arrangert skirenn kun for U12 og eldre, ettersom Hovden ikke egner seg til skirenn for de yngste. Vi hadde 90 løpere til start, hvorav cirka 1/3 er oppdalsløpere. Det har blitt et høyt nivå og en god bredde helt opp til U16, hvilket er lovende for fremtiden, sier Birger Lie i Oppdal Alpin.

Oppdalingene presterte jamt over bra med flere klasseseire og pallplasseringer ellers. Hovden er en krevende bakke og ekstra tøff å starte rennsesongen i, og det ble en god del utkjøringer, men de fikk til et bra arrangement tross krevende forhold.

- Rent teknisk gikk arrangementet nærmest knirkefritt takket være en drillet arrangørstab. Vi håper å få mulighet til å arrangere skirenn i Stølen eller Vangslia neste «Sesongstart», slik at også de yngste får være med, sier han og legger til at det er godt å være i gang på skirenn for alpinistene.

Neste renn for alpingjengen er på Bjorli i helga.