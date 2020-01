Solide prestasjoner i Trøndercupen

Sport

Våre lokale skiskyttere fortsetter å imponere, både i sporet og på standplass. Under det tredje rennet i Trøndercupen i dag, sikret flere pallplasser i sine klasser.

Det er Skaun IL som inviterer til Ramsjørennet i skiskyting og rennet går som normal.

Thyra Ramsem (Rennebu IL) skjøt to fulle hus under sitt normalprogram i dag. Det holdt til 1. plass i klassen. Hun fikk også besøk av lagvenninen på pallen. Stine Hårstad ble nummer to. Laura Tørset Frisk (Oppdal IL) ble nummer ti i samme klasse.

I J14 ble det nok en seier til en utøver fra Rennebu. Nora Ytterhus hadde ni treff og vant sin klasse. I G16 ble Sigurd Stuen (Rennebu IL) nummer to og var kun to (!) sekunder bak 1. plassen.

Oppdal tok to av tre plasser på pallen i G15. Emil Tørset Frisk fikk til topps med åtte av ti treff. Lagkompis Isak Skogrand ble nummer to, mens David Flotten Volden ble nummer 13 i samme klasse.

Guro Ytterhus kunne ikke være dårligere enn sin lillesøster som vant J14. Med åtte av ti treff vant hun også sin klasse, J16. Lagvenninen Torild Eggan ble nummer to i samme klasse.

Hallvard Killingberg (Oppdal IL) ble nummer tre i klassen M17. Også Nora Flotten Volden (Oppdal IL) sikret pallplass i klassen K17. Hun ble også nummer tre i sin klasse.

Kristine Hokseng Øien (Oppdal IL) ble nummer fire i den tøffe klassen K20-22. Ingeborg Smestu Holm (Rennebu IL) ble nummer seks i klassen K19.