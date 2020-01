Tapte etter tøff og jevn toppkamp

Sport

Norge møtte gruppeleder New Zealand til toppoppgjør i gruppe C i ungdoms-OL i Sveits mandag kveld.

Og det ble en tung start for det norske mixed-laget, som blant annet består av oppdalsjenta Ingeborg Forbregd. New Zealand vant alle de tre første rundene med ett poeng. Men Norge hadde ingen planer om å gi seg og slo tilbake med å vinne de tre neste med ett poeng.

Dessverre trakk New Zealand det lengste strået i runde sju og vant med to poeng.

I runde åtte slo Norge nok en gang tilbake med to kruttsterke poeng. Dermed gikk gruppespillkampen til en avgjørende niende runde. Denne vant New Zealand, som dermed stakk av med seieren.

New Zealand leder gruppe C med fire seire av fire mulige. Norge ligger på delt andreplass, sammen med Storbritannia og Slovenia, med to seire og to tap.

Norge møter Frankrike i lagets neste kamp i turneringen. Denne går av stabelen på tirsdag ettermiddag.