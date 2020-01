Ingeborg er OL-mester

Sport

Ingeborg Forbregd og resten av det norske ungdomslandslaget i curling sto Japan i det som skulle vise seg å bli en spennende finale i ungdoms-OL i Lausanne, Sveits.

Etter åtte spilte runder var stillingen 4-4. Lagene gikk dermed til ekstraomgang. Her trakk Norge det lengste strået, etter at en velplassert sistestein fra Grunde Buraas sikret Norge poenget de trengte.

Grunde Buraas avgjorde da han med finalens siste stein slo ut steinen Japans skip Takumi Maeda hadde skrudd inn bak guarden og ble liggende i boet. Dermed tok Norge vinnerpoenget.

Det norske curlinglaget består av Lukas Høstmælingen (skip), Nora Østgård, Grunde Buraas og vår egen Ingeborg Forbregd.

Det var en jevn finale der Japan to ganger utlignet norsk topoengsledelse, før de norske spillerne avgjorde i spilleforlengingen.

Norge tok ledelsen 1-0 i 2. omgang og doblet den ved å «stjele» et poeng i 4. omgang. Japan slo tilbake med ett poeng i 5. omgang og utlignet ved å stjele et nytt poeng i den neste. Norge sikret to poeng i 7. omgang og ledet 4-2, men to japanske poeng i den siste ordinære omgangen etter storspill av Maeda sørget for fortsatt spenning.

Der hadde Buraas sistestein og utnyttet den på beste vis.

Norge gikk så vidt videre fra gruppespillet med 2.-plass i sin gruppe etter tre seirer og to tap. Deretter ble det 8-6 over Italia i kvartfinalen og 7-2 over Russland i semifinalen.