Astrid ble nummer to i Marcialonga

Søndag gikk et av de mest, for ikke å si det mest prestisjefulle langløpet i løpet av sesongen av stabelen i Italia. Den 47. utgaven av det 70 km lange rennet ble en stor suksess sett med norske øyne. Det endte med Norges tredje seier i kvinneklassen og 13. på herresiden.

Astrid Øyre Slind så lenge ut til å kunne vinne sin første Marcialonga, men måtte til slutt se seg slått av lagvenninne Kari Vikhagen Gjeitnes.

Øyre Slind ledet ved første passering. Oppdalsjenta kom da inn samlet samet med Vikhagen Gjeitnes, svenske Lina Korsgren og østerrikske Katerina Smutna. Ved neste passering hadde de to norske, sammen med svenske Korsgren gått fra Smutna, og kom samlet inn til passering.

Etter hvert sto det mellom de to norske lagvenninnene i Team Koteng, som fikk en luke til Korsgren et godt stykke før mål. Vikhagen Gjeitnes gikk fra Øyre Slind noen hundre meter før mål, og kom derfor inn i ensom majestet. Astrid kom i mål sju sekunder bak. Svenske Korsgren sikret seg tredjeplassen, nesten minuttet bak vinneren Vikhagen Gjeitnes.

De siste fem utgavene har blitt vunnet av svenske Britta Johansson Nordgren (tre ganger) og Katerina Smutna (to ganger). Forrige norske kvinne som vant var Hilde Gjermundshaug Pedersen i 2009.

Fem norske først i mål

På herresiden ble det etter hvert helt klart at det skulle bli norsk seier, men spørsmålet var etter hvert hvem det skulle bli. Tore Bjørseth Berdal viste seg sterkest til slutt, og spurtet inn til seier foran Tord Asle Gjerdalen og Petter Eliassen. Andreas Nygaard og Morten Eide Pedersen sørget også for at hele topp fem-lista besto av nordmenn til slutt.

På herresiden har Norge nå vunnet åtte av de siste ni utgavene, inkludert dagens seier til Tore Bjørseth Berdal.