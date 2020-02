Verken Kari eller Silje fullførte dagens 15 km klassisk

Sport

På torsdag ble Kari nummer 14, mens Silje endte på 18.plass på 10 km intervallstart fri teknikk. På fredag var det sprint, og her stilte Silje til start. Hun tok seg til kvartfinalen, mens søster Kari sto over.

Fikk troen tilbake etter opptur på sprinten Fra å ha mest lyst til å legge opp torsdag, fikk Silje Øyre Slind tilbake troen under NM-sprinten på Konnerud fredag.

Kari Øyre Slind vurderer å avslutte sesongen Kari Øyre Slind (28) får ikke de svarene hun ønsker seg fra egen kropp. Nå åpner landslagsløperen for å si at nok er nok denne sesongen.

Dagens 15 km fellsstart i klassisk stil gikk også med kun Silje av søstrene på startstreken. Hun brøt derimot underveis i løpet, og gikk derfor ikke i mål.

NM er over for søstrene. Det gjenstår dog fortsatt en øvelse, stafetten som går søndag, men Oppdal stiller ikke lag her.