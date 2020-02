Oppdalinger på pallen i slalåm

Sport

Oppdalsutøverne imponerte stort under helgens FIS-renn på Vassfjellet. Fredag og lørdag var det slalåm. På fredag tok Ylva Tone Riise Falksete en sterk andreplass, mens Guro Hestad Vognild ble nummer seks. Fredrik Møller kom på 12. plass. På lørdag gikk det ikke like godt for jentene, som begge var uheldige og kjørte ut. Møller hevet seg betraktelig på lørdag og ble nummer fem.