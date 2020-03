Flere lokale utøvere gikk NM-sprint i Folldal lørdag

Sport

Hallvard Killingberg tok et meget sterkt NM-sølv på fellesstarten fredag. På lørdag stilte han til start på sprinten, og gjorde sine saker bra også her. Han bommet kun på ett skudd, og ble til slutt nummer 12 i klassen M17. Killingberg har levert prestasjoner på et høyere nivå enn tidligere denne helga.