Breddefotballen kan trene for fullt senest innen 15.juni

Sport

NFF presenterer den nye planen gjennom fire steg. Steg en trer allerede i kraft mandag 1.juni, da lag fra 6-20 år kan starte opp igjen med trening. Steg to i den nye planen er fullkontakt-trening for seniorer, og datoen for oppstart av dette er satt til senest 15.juni.

Lokale kamper fra 15.juni?

Steg tre av fire i den nye planen, er å få i gang lokale kamper for barn og ungdom. Datoen for å starte opp med dette er satt til senest 1.juli, men i planen står det at man har et mål om å komme i gang med dette allerede fra 15.juni. Lykkes man, kan man etter hvert samle lag til forskjellige turneringskonsepter gjennom sommeren.

Datoer for seniorkamper er satt

Det siste steget i planen, er å komme i gang med kamper på seniornivå. Datoer for dette er altså satt til august, og våre tre lokale seniorlag har allerede fått dato for første kamp etter sommerpausen.

Rennebu herrer er først i gang. Laget gjorde en god figur i 4.divisjon forrige sesong, og i år blir serien halvert, da man kun kjører en kamp mot hvert lag. Det blir da enda viktigere å få en god start, og de oransje starter med en hjemmekamp mot et nyopprykket lag. Buvik kommer nemlig på besøk på Rennebu kunstgress, og kampen spilles lørdag 8.august.

To dager senere, nærmere bestemt mandag 10.august er herrelaget til Oppdal i gang. Da reiser laget som satser på opprykk til 5.divisjon til Tylldal for årets første seriekamp. Oppdals første hjemmekamp kommer i runde to, da Sokna kommer på besøk.

Den samme uka starter også kvinnelaget til Oppdal sin sesong i 4.divisjon. De har også fått bortekamp i den første kampen, og reiser til Singsås torsdag 13.august. Deres første hjemmekamp kommer søndag 23.august, og da kommer Brekken på besøk til Oppdal. I likhet med Rennebu herrer, har også seniorlagene i Oppdal halvert sesong i 2020.

Den nye planen med de fire stegene kan leses i sin helhet på NFF sine hjemmesider.