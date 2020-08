Avlyser Oppdal fjellmaraton

Sport

- Det er med tungt hjerte vi nå meddeler at Oppdal fjellmaraton 2020 avlyses. Etter regjeringens oppdaterte smittevernregler- og råd fredag 7. august, ble det besluttet at det ikke er forsvarlig å gjennomføre årets arrangement. Smittetallet er på vei opp, og i stedet for å fortsette åpningen av samfunnet, setter myndighetene nå bremsene på, skriver løpsleder Margrete Vognild Blokhus og løpskomiteen fra IL Snøhetta, Oppdal Klatreklubb og Oppdal sykkelklubb i en pressemelding.