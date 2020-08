Sport

Etter at Ylva Riise Falksete (20) var ferdig på videregående, har hun stått med to valg om hva hun skulle gjøre videre; enten å fortsette å kjøre alpint for Trønderalpin eller å reise til USA for å kjøre for et collegelag. Lysten på sistnevnte var størst, og hun hadde dermed en massiv papirjobb foran seg.