Får ikke spille kamper på hjemmebane

Sport

Etter at Oppdal og Rennebu slo sammen lagene i G16-klassen, var planen at lagene skulle spille annenhver hjemme kamp i Oppdal og Rennebu, slik at alle spillerne fikk vist seg frem på sine hjemmebaner. Dette er noe klubbene har fått godkjent i kretsen og av motstanderlagene.